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Эггинтон: знаем, что в квалификации Гасли мог быть быстрее

7 октября 2017, суббота. 22:28 Авто

Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон прокомментировал выступление пилотов в квалификации Гран-при Японии, отметив, что итальянская команда не может быть довольна полученным результатом.

«В условиях дождливой пятницы мы не могли собрать полную информацию, но мы получили хорошую обратную связь от пилотов относительно баланса. Мы выбрали правильное направление относительно настроек, и в конечном итоге пилоты были более довольны работой болида во время третьей практики.

Квалификацию мы начинали с пониманием вопроса баланса, но принимая во внимание штраф Сайнса, мы решили в чём-то ограничить работу, чтобы сохранить ему больше вариантов для гонки. Так что его результат не был показательным.

Что касается Гасли, то он потерял время в первом секторе в первой попытке, а во второй ему помешали красные флаги. Так что и его выступление нельзя считать в полной мере показательным. Знаем, что он мог быть гораздо быстрее.

Мы недовольны стартовыми позициями, но мы знаем, что у нас есть шансы. Так что целью остаётся набрать очки, даже невзирая на то что нас ожидает сложная борьба в середине пелотона», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Пьер Гасли Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
7 октября 2017, суббота
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