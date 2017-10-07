Маркелов: потерял много времени на старте и в боксах

Пилот Формулы-2 Артём Маркелов, выступающий за команду Russian Time, прокомментировал выступление в первой гонке на этапе в Испании.

«Пробуксовав на старте, я был выдавлен на внешний радиус в первом и втором поворотах, в результате чего потерял много времени. Достаточно времени было потеряно также и в боксах, где машину пришлось практически заново заводить.

Как бы то ни было, сейфти-кар ликвидировал все отрывы. Затем я стал внимательно работать с шинами и был быстрее, чем группа лидеров. Это позволило мне завершить гонку на 5-й позиции, с которой я и стартовал», — приводит слова Маркелова пресс-служба Russian Time.