Марко: Верляйн не входит в список «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в очередной раз опроверг слухи, которые связывают пилота «Заубера» Паскаля Верляйна с младшей командой австрийского проекта «Торо Россо».

«Верляйн не входит в список „Ред Булл“. Но, возможно, вас всё ещё ждут сюрпризы», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

Паскаль Верляйн, вероятно, лишится места в «Заубере» после завершения сезона. Его сменщиком, скорее всего, станет пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер. Таким образом у немца остаётся достаточно мало вариантов для продолжения карьеры в Формуле-1.

Вариант с «Уильямсом» выглядит маловероятным, ввиду сильной конкуренции. На место пилота команды из Гроува претендуют Пол ди Реста, Роберт Кубица и Фелипе Масса, который всё ещё рассчитывает на продление контракта.