Формула-1. Гран-при Японии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 8:00

Сегодня, 8 октября, на стационарной трассе «Сузука» состоится гонка 16-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Японии.



После 15 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 19-е место, набрав 4 очка, но он участия в гонке не примет.



Начало гонки запланировано на 8:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Японии. Онлайн-трансляция гонки