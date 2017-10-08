Фёдоров выиграл Кубок чемпионов RDS-2017 в Сочи

В Сочи на трасс Формулы-1 «Сочи Автодром» завершился Кубок чемпионов Российской дрифт-серии сезона-2017, ставший последним уик-эндом в этом чемпионате.

Победителем этапа стал пилот из Владивостока Илья Фёдоров на Nissan 180SX, второе место занял пилот из Милана Федерико Шериффо на Nissan 200 SX, который в сезоне-2017 был главным судьёй RDS. Тройку призёров замкнул барнаулец Иван Никулин на Nissan Silvia S15.

Среди команд лучшими на «Сочи Автодроме» стала Tuning Factory/Aimol, второе место у «Форвард Авто», третьи — VBD-Motorsport.