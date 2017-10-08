Гасли ещё может пропустить Гран-при США из-за «Супер Формулы»

Несмотря на досрочный переход Карлоса Сайнса в «Рено», команда «Торо Россо» всё ещё может отпустить своего французского пилота Пьера Гасли на финальный этап японской «Супер Формулы», проходящий в один уик-энд с Гран-при США Формулы-1. Компании «Хонда», с чьим мотором Гасли выступает в «Супер Формуле», очень важна победа в чемпионате, сообщает F1i.



При этом на данный момент неизвестно, кто мог бы на одну гонку заменить Гасли в кокпите болида Формулы-1, ведь никаких других молодых пилотов, готовых к Ф-1, в программе «Ред Булл» нет.