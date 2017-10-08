Масса: если «Уильямс» будет действовать профессионально, то сохранит состав

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса высказал мнение, что команда не должна менять свой состав на сезон-2018. Помимо бразильца, на место напарника Лэнса Стролла претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста и, возможно, Паскаль Верляйн.

«Я обеспокоен, что команда может выбрать путь, который способен принести ей трудности. Думаю, Лэнс добился большого прогресса по ходу года, так что, вероятно, „Уильямс“ должен сохранить нынешний состав. Падди знает, что лучше для команды. К сожалению, это просто Формула-1. Думаю, если „Уильямс“ будет действовать профессионально, то они оставят всё как есть», — приводит слова Массы F1Today.