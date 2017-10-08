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Хэмилтон: мог только мечтать о таком отрыве в чемпионате

8 октября 2017, воскресенье. 10:12 Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Японии и тот факт, что в личном зачёте теперь опережает Себастьяна Феттеля уже на 59 очков.

«Макс провёл отличную гонку. Честно говоря, победить было совсем не легко. В гоночном режиме „Ред Булл“ выглядит очень быстрым. Очевидно, мы быстры в квалификации, но в гонке всё в конце стало очень плотно — с виртуальным сейфти-каром и рестартом. Шины были холодными, у нас был трафик, так что всё было очень плотно.

Честно говоря, я мог только мечтать о таком отрыве в чемпионате. „Феррари“ здорово борются с нами весь год, но надо отдать должное моей команде. Они проделали феноменальную работу, надёжность в порядке. Они такие педантичные, и именно поэтому у нас такая надёжность и такие результаты», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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