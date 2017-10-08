Ферстаппен: у «Ред Булл» был отличный темп

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки Гран-при Японии, в которой ему удалось финишировать на втором месте.

«Это был ещё один отличный день. „Сузука“ подходит мне, это трасса нравится мне. Сегодня наш темп был многообещающим. В первом отрезке на «суперсофте» я испытывал некоторые проблемы. Но как только мы перешли на „софт“, мы стали очень конкурентоспособными, и я постоянно шёл с Льюисом, особенно в конце гонки.

У нас был отличный темп, но пройти Хэмилтона было сложно, хотя я отдал всего себя. Как бы то ни было, машина с каждой гонкой становится всё лучше, и я счастлив", — цитирует Ферстаппена Sky Sports.