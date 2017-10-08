Вольф: невезение «Феррари» просто невероятно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачи «Феррари» в последних трёх гонках чемпионата на старте Гран-при Японии, пилот «Феррари» Себастьян Феттель сошёл из-за технических проблем и теперь уступает лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону, выигравшему гонку, 59 очков.



«Невезение «Феррари» невероятно, потому что это уже третья гонка подряд (с техническими проблемами). Но Льюис (Хэмилтон) провёл потрясающую гонку. Но может так случиться, что один или два схода («Мерседеса») вернёт всё назад.



Ребята из «Феррари», безусловно, чувствуют себя ужасно. Я хорошо лажу с Маурицио Арривабене, никто не хотел бы оказаться в такой ситуации. Возможно, это связано с развитием команды. Они сделали огромный шаг вперёд в 2017 году по сравнению с 2016-м. Их автомобиль очень быстр, ему просто не хватает надёжности. Это следующий шаг», — цитирует Вольфа Sky Sports.