Окон: было весело побороться за первые места

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон поделился впечатлениями от гонки Гран-при Японии, которую ему удалось завершить на шестом месте.

«Это была отличная гонка, особенно это касается старта и первого круга. Долгое время я шёл третьим. Нам всё ещё не хватает темпа, чтобы сдерживать сильных пилотов позади себя, но было весело побороться за первые места. Я делал всё возможное, чтобы удержать Боттаса и Риккардо, но они были слишком быстры для меня, я пропустил их и сосредоточился на своей гонке.

Главным вызовом сегодня было выстроить правильную работу с темпом, так как гонка включала в себя один пит-стоп, и важно было проделать правильную работу с шинами. Я шёл впереди Переса, мы не могли ничего отвоевать у впереди идущих машин, но держали на приличном расстоянии преследователей. Так что нашим приоритетом стало завершение гонки и завоевание очков.

Это был отличный уик-энд, и у меня ощущение, что мы добились максимального результата. Также мы получили больше информации о машине, что сделает нас сильнее в Остине. Надеюсь, сократим наше отставание от впереди идущих команд", — приводит слова Окона пресс-служба его команды.