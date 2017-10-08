Грожан: если бы не застрял за Магнуссеном, мог побороться с «Форс Индия»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Японии, по итогам которой финишировал на девятом месте сразу позади своего напарника Кевина Магнуссена.



«Я рад нашему второму финишу в очках двумя болидами. Это очень здорово. Я очень рад за команду. Я знал вчера, что у нашего болида отличный темп. Я не могу показать этого, так как провёл за Кевином всю гонку, но у меня было намного больше скорости. Хотел бы я быть впереди. Думаю, что я мог бы сражаться с «Форс Индия», так что это очень хорошо.



Мы выяснили, как заставить шины работать намного лучше. Это, безусловно, ключевой момент. Когда покрышки не работают, очень тяжело. Нам всё ещё нужно улучшаться в этой области, но я чувствую, что машина стала намного лучше. Я был доволен работой тормозов, всё прошло хорошо. Теперь будет здорово отправиться в Остин. Я с нетерпением жду встречи с нашими болельщиками, и надеюсь заработать там ещё несколько очков», — цитирует Грожана пресс-служба «Хааса».