Перес: мог обогнать Окона, но следовал командным инструкциям

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес остался доволен показанным результатом в гонке Гран-при Японии, в которой он финишировал на седьмом месте

«Я очень рад за команду. Результат, которого мы достигли, был максимально возможным. Это была относительно простая гонка. У нас был темп в квалификации и был темп в гонке, так что долгое время мы гонялись сами. Во втором отрезке гонки я чувствовал, что я быстрее Эстебана и я мог обогнать его во время рестарта, но мы следовали командным инструкциям.

Я оценил командные перспективы с точки зрения очков. Да и в конце концов Окон делал отличную работу на протяжении всего уик-энда. Последние два этапа получились действительно сильными для нас, и я доволен результатом.

Поддержка моей страны в паддоке прекрасна, надеюсь, мы сможем продолжать оказывать помощь. Особенно хотелось бы подготовиться к грядущему этапу Формулы-1 в Мексике", — приводит слова Переса пресс-служба «Форс Индия».