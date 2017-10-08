Магнуссен: думаю, что в Японии «Хаас» выжал максимум из своего потенциала

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал гонку Гран-при Японии, по итогам которой он финишировал на восьмом месте, а его напарник Ромен Грожан стал девятым.



«Мне понравилась моя гонка. Мы выжали максимум из нашего потенциала, финишировав на восьмом и девятом местах. Я не думаю, что мы могли надеяться на лучшее, поэтому рад за команду. Я чувствую, что у меня были хорошие гонки в последнее время, но мне не хватало сопутствия удачи, чтобы заработать очки. Сегодня всё сработало.



Надеюсь, я смогу сохранить этот импульс и набрать больше очков в последних гонках сезона. Такие результаты, как сегодня нелегко получить. Необходимо всё сделать правильно. И я думаю, что сегодня нам это удалось», — цитирует Магнуссена пресс-служба команды.