Сайнс: благодаря «Торо Россо», я намного конкурентоспособней, чем в 2015 году

Карлос Сайнс, проводивший на Гран-при Японии свою последнюю гонку в составе «Торо Россо», признался, что не хотел завершать свою карьеру с командой сходом на первом круге.

«Я не хотел прощаться с „Торо Россо“ таким образом. Конечно, это очень разочаровывает. Я хочу принести извинения всей команде за то, что сошёл уже на первом круге. Я пытался отвоевать несколько позиций и рисковал. Я вошёл в шестой поворот по внешнему радиусу, и он оказался гораздо более загрязнённым, чем я ожидал. И я просто потерял машину.

Жаль, потому что я хотел завершить гонку в «Сузуке» как можно выше. Тем не менее я остаюсь оптимистичен. Эти три года были совершенно волшебными. Это была идеальная подготовка для меня. Я гораздо более конкурентоспособный пилот, чем в 2015 году, и всё это благодаря «Торо Россо». Здесь отличная группа профессионалов, которая помогла мне стать тем, кем я являюсь на сегодняшний день", — приводит слова испанца пресс-служба «Торо Россо».

Гран-при США Карлос Сайнс уже проведёт в составе «Рено», где заменит Джолиона Палмера.