Палмер: мне не хватило одного круга, чтобы финишировать десятым

Джолион Палмер прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Японии, которая стала для него последней в составе команды «Рено». На Гран-при США его место в «Рено» займёт Карлос Сайнс-младший.



«Последняя гонка (с «Рено») получилась для меня солидной. Я стартовал в хвосте пелотона, и если бы в гонке было на один круг больше, я думаю, что мы мог бы финишировать десятым. Это был тяжёлый сезон, но мы с командой прошли через многое. Я был здесь с самого начала для команды новой эры. Мы прошли долгий путь, и я наслаждался им. Я желаю команде всего наилучшего в будущем», — цитирует Палмера пресс-служба «Рено».