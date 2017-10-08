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Тост: темп «Торо Россо» не соответствовал нашим ожиданиям

8 октября 2017, воскресенье. 13:00 Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост остался недоволен выступлением команды на Гран-при Японии, посетовав на недостаточный темп болидов.

«Очень разочаровывающий и сложный уик-энд для нас. Карлос должен был стартовать с конца из-за смены силовой установки, а потом его гонка завершилась всего-то после полукруга.

Что касается Пьера, то он стартовал четырнадцатым и в какой-то момент мог рассчитывать на очки, но дополнительный пит-стоп забрал у него время и он финишировал тринадцатым. Как бы то ни было, хорошо, что он прошёл полную гонку и продолжает набираться опыта.

В целом наш темп не соответствовал ожиданиям. Надеюсь, нам удастся совершить прогресс в следующих двух гонках», — цитирует Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Франц Тост Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
8 октября 2017, воскресенье
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