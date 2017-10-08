Риккардо записал свои кривляния на смартфон Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, финишировавший на третьем месте в гонке Гран-при Японии, после празднования на подиуме улучил момент, когда победитель гонки Льюис Хэмилтон давал интервью журналистам, и записал на видеокамеру его смартфона, оставшегося без присмотра, свои кривляния. Для австралийского гонщика это был первый подиум на «Сузуке».

После победы в Японии Хэмилтон увеличил свой отрыв от Себастьяна Феттеля в личном зачёте до 59 очков.

Видеоролик доступен в официальном «твиттере» «Мерседеса».