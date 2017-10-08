Гасли: не знаю, что будет через две недели, буду ждать встречи с Марко

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли подтвердил, что ещё и сам не знает того, получит ли он возможность выступить в Формуле-1 на Гран-при США. Этап в Остине будет пересекаться с финальной гонкой чемпионата Супер Формулы, в которой у француза есть неплохие шансы на титул.

«На данный момент у меня нет каких-либо подтверждений от Франца Тоста или Хельмута Марко. Буду ждать встречи с Марко, прежде чем что-то говорить. Нам нужно подождать, и я уверен, что мы найдём какое-то решение на протяжении недели.

Уход Сайнса? для него это огромная возможность. Я рад за него. Он показывал хорошие выступления с «Торо Россо» и получил свою возможность, оставшись при этом пилотом «Ред Булл». Работа с ним стала для меня шансом учиться быстрее и использовать его опыт. Надеюсь, он не будет слишком быстр с «Рено» и не обгонит нас в Кубке конструкторов, ведь это очень нам повредит. Но как бы то ни было, желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гасли Autosport.