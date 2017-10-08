Арривабене: «Феррари» продолжит борьбу с ещё большей решительностью

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Японии.



«В очередной раз, несмотря на то, что наш автомобиль явно обладал большим потенциалом, всё сложилось не так, как планировалось. Проблема, которая остановила Себастьяна Феттеля, свелась к сломанной свече зажигания. Мы заметили, что что-то не так на круге перед формированием стартовой решётки, и мы постарались устранить проблему. Себ провёл отличный старт, но вскоре нам пришлось зазвать его в боксы, чтобы снять его с гонки.



Гонка Кими (Райкконена. — Прим. «Чемпионата») была испорчена его менее идеальной стартовой позицией, которая получилась из-за штрафа за замену коробки передач после его аварии в третьей тренировке. В гонке он смог подняться на пятое место. Как я уже говорил, мы знаем, что автомобиль, пилоты и команда в порядке. Вот почему мы продолжим бороться в последующих гонках с ещё большей решительностью. Вплоть до последнего Гран-при», — цитирует Арривабене пресс-служба «Феррари».