Боттас: старался помочь победить Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от гонки Гран-при Японии, в которой ему удалось финишировать на четвёртой позиции.

«Это была очень плотная битва. Особенно в конце. Я приблизился к Даниэлю, но мне не хватило времени, к тому же виртуальный сейфти-кар тоже помешал. У нас был нормальный темп, но, приезжая сюда, мы знали, что обгоны будут проблемой.

Сегодня мы выбрали правильную стратегию, которая предоставила мне возможности, без неё я бы не мог сократить отставание. В общем-то, гонка прошла по похожему с нашим планом сценарию, но хорошо было бы её завершить на подиуме.

Когда Льюис догнал меня после пит-стопа, я, конечно, старался помочь ему победить. В этот уик-энд я научился многому, и теперь я сосредоточусь на оставшихся гонках сезона. Буду ждать гонки в Остине», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».