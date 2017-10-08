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Палмер: не факт, что это была моя последняя гонка в Формуле-1

8 октября 2017, воскресенье. 16:03 Авто

Гонщик Джолион Палмер, выступивший в гонке Гран-при Японии в последний раз в составе «Рено» и оставшись без места в Формуле-1, дал понять, что не исключает возможность дальнейшего выступления в «Больших призах».

«Я бы сказал, что это была моя последняя гонка в „Рено“. Но не факт, что это моя последняя гонка в Формуле-1. Посмотрим, что мне принесёт будущее. Я был с командой несколько лет и хотел бы уйти на мажорной ноте», — приводит слова Палмера F1Fanatic.

Уже на Гран-при США Палмера в «Рено» заменит Карлоса Сайнса. На протяжении всего сезона британец так и не сумел оправдать надежд руководства команды из Энстоуна, набрав всего 8 очков.

Источник: F1Fanatic Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер
Новости. Авто
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