Палмер: не факт, что это была моя последняя гонка в Формуле-1

Гонщик Джолион Палмер, выступивший в гонке Гран-при Японии в последний раз в составе «Рено» и оставшись без места в Формуле-1, дал понять, что не исключает возможность дальнейшего выступления в «Больших призах».

«Я бы сказал, что это была моя последняя гонка в „Рено“. Но не факт, что это моя последняя гонка в Формуле-1. Посмотрим, что мне принесёт будущее. Я был с командой несколько лет и хотел бы уйти на мажорной ноте», — приводит слова Палмера F1Fanatic.

Уже на Гран-при США Палмера в «Рено» заменит Карлоса Сайнса. На протяжении всего сезона британец так и не сумел оправдать надежд руководства команды из Энстоуна, набрав всего 8 очков.