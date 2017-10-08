Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Испании

Российский пилот Артём Маркелов стал победителем второй гонки Формулы-2 на этапе в Испании. Второе место досталось Николасу Латифи, тройку лидеров замкнул Оливер Роуленд.

Партнёр Маркелова по Russian Time Лука Гьотто финишировал четвёртым. Таким образом, Маркелов сократил отставание от идущего в зачёте на втором месте Оливера Роуленда до 12 очков, а также оторвался от ближайшего преследователя Луки Гьотто — теперь между ними 13 зачётных баллов.

Формула-2. Испания. Вторая Гонка

1. Артём Маркелов (Russian Time)

2. Николас Латифи (DAMS) +11,840

3. Оливер Роуленд (DAMS) +13,286

4. Лука Гьотто (Russian Time) +14,691

5. Антонио Фуоко (Prema) +16,497

6. Ник де Врис (Racing Engineering) +20,201

7. Шарль Леклер (Prema) +20,510

8. Алекс Палоу (Campos Racing) +25,027

9. Александер Албон (ART Grand Prix) +25,613

10. Норман Нато (Pertamina Arden) +30,411.