Маркелов: подарил себе шанс закончить сезон на втором месте

Российский гонщик Артём Маркелов подчеркнул, что у него остались хорошие шансы на второе место в чемпионате после победы на второй гонке в Хересе. Россиянин отстаёт от Оливера Роуленда на 12 очков за две гонки до конца сезона.



«Я очень рад этой победе! Мы знали, что нам нужно было заставить шины работать в ранней стадии гонки и на последних кругах, поэтому я был максимально осторожен в скоростных поворотах, где они находятся под максимальной нагрузкой. Когда я увидел борьбу Палоу и Латифи впереди, я знал, что моя резина всё ещё находится в хорошей форме и смог предпринять решительные шаги. Впереди остался только этап в Абу-Даби, и я этой победой подарил себе шанс закончить сезон на втором месте», — приводит слова Маркелова пресс-служба Russian Time.