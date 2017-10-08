Майкл Баффер станет ведущим Гран-при США

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер выступит в качестве ведущего Гран-при США, сообщает BoxingScene. Liberty Media Надеется таким образом привлечь дополнительный интерес американских болельщиков к Формуле-1. Самая известная фраза Баффера «Let's get ready to rumble» является фирменным знаком крупных боксёрских поединков.



«Сейчас самое время для знакомства с лучшими гонщиками мира. Они звёзды этого шоу, и я хочу наполнить их сердца энергией и адреналином перед тем, как они заведут свои моторы и будут готовы к гонке», — цитирует Баффера BoxingScene.