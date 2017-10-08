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Стрельникова: Маркелов вёл себя в борьбе умно и зрело

8 октября 2017, воскресенье. 22:12 Авто

Руководитель команды Формула-2 Russian Time Светлана Стрельникова дала комментарий выступлениям россиянина Артёма Маркелова и итальянца Луки Гьотто во второй гонке в Хересе, в которой Артём одержал победу.

«Невероятная гонка! Поведение Артёма в борьбе с соперниками было умным и зрелым, это напомнило мне его гонку на этапе в Бахрейне. Гьотто отдал все свои силы борьбе и заслуживал попадания на подиум. Теперь только шесть очков разделяют в командном зачёте сразу три коллектива — Prema, DAMS и Russian Time. У двух наших пилотов есть шанс на второе место в чемпионате, так что концовка сезона будет захватывающей», — цитирует Стрельникову пресс-служба Russian Time.

Источник: The Russian Times Сообщить об ошибке
Теги
Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
8 октября 2017, воскресенье
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