Стрельникова: Маркелов вёл себя в борьбе умно и зрело

Руководитель команды Формула-2 Russian Time Светлана Стрельникова дала комментарий выступлениям россиянина Артёма Маркелова и итальянца Луки Гьотто во второй гонке в Хересе, в которой Артём одержал победу.



«Невероятная гонка! Поведение Артёма в борьбе с соперниками было умным и зрелым, это напомнило мне его гонку на этапе в Бахрейне. Гьотто отдал все свои силы борьбе и заслуживал попадания на подиум. Теперь только шесть очков разделяют в командном зачёте сразу три коллектива — Prema, DAMS и Russian Time. У двух наших пилотов есть шанс на второе место в чемпионате, так что концовка сезона будет захватывающей», — цитирует Стрельникову пресс-служба Russian Time.