В «Хонде» не настаивают на участии Гасли в «Супер Формуле»

Масаши Ямамото, генеральный менеджер Honda Motorsports подчеркнул, что компания не настаивает на участии Пьера Гасли в заключительном этапе чемпионата «Супер Формула», где француз борется за чемпионский титул. Ранее появилась информация о том, что Гасли может пропустить этап Формулы-1 в США, в случае, если в «Торо Россо» смогут найти ему замену, а «Хонда», в свою очередь, требует участия Гасли в заключительном этапе «Супер Формулы».



«Мы считаем, что Гасли должен участвовать в Гран-при США Формулы-1 в составе «Торо Россо». Однако, мы были бы рады, если бы Пьер провёл заключительный этап чемпионата «Супер Формула», при условии, что Гасли найдут замену. Мы не настаиваем на участии Гасли в «Супер Формуле».



Разумеется, нам бы не хотелось отдавать титул соперникам из Toyota, но приоритетом для Пьера является Формула-1. Мы хотели бы, чтобы Гасли провёл остаток сезона в Формуле-1, поскольку он является потенциальным боевым пилотом «Торо Россо» в следующем сезоне, и ему нужно набираться опыта в серии», — цитирует Масаши Ямамото Autosport.