На брифинге обсудили ремни безопасности Хэмилтона

Роман Грожан поднял вопрос о том, могут ли пилоты расстёгивать ремни безопасности после финиша на очередном брифинге пилотов. Подобное было замечено за Льисом Хэмилтоном после финиша, когда британец приветствует своих болельщиков на круге возвращения в закрытый парк.



Помимо этой темы, на брифинге обсудили две ситуации, связанные с Себастьяном Феттелем — возвращение в боксы на понтоне «Заубер» Паскаля Верляйна на Гран-при Малайзиии, и тот факт, что Феттель забрал с собой руль после аварии с Лэнсом Строллом. По правилам руль должен оставаться в болиде до эвакуации машины, а гонщик после аварии должен добираться до боксов на медицинском автомобиле.



Чарли Уайтинг отметил, что расстёгивать ремни безопасности после финиша запрещено но их можно ослаблять если такая возможность имеется и скорость движения по трассе является низкой. По поводу ситуации с Феттелем, Уайтинг подчеркнул, что в последующих ситуациях в случае аварий после финиша пилоты должны дождаться медицинскую машину, а по поводу вопроса с рулём от болида, то Уайтинг опроверг информацию о том, что данное нарушение не было замечено ФИА. Стюардам не потребовался руль для эвакуации машины, поэтому Феттель не был наказан за этот поступок.