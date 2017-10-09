Вольф: в двигателе Хэмилтона нет неисправностей

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заверил, что мотор на болиде Льюиса Хэмилтона полностью исправен. Перед финишем Гран-при Японии лидер чемпионата мира пожаловался на вибрации в силовой установке. Стоит отметить, что четвёртые моторы оба пилота «Мерседеса» использовали уже четвёртую гонку подряд, Установка пятого элемента силовой установки по спортивному регламенту влечёт за собой наказание потерей десяти мест на стартовой решётке следующей гонки.



«В двигателе нет неисправностей по данным телеметрии. Мы изучили все параметры. Нужно внимательно подойти к этому вопросу и уточнить, что именно имел ввиду Льюис», — приводит слова Вольфа Motorsport.