Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт

В Шарлотт состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, победу в которой одержал Мартин Труэкс-младший, забронировав себе место в следующем раунде Чейза. Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Кевин Харвик.
NASCAR Cup. Шарлотт. 8 октября. Гонка.
1. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Кевин Харвик («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
6. Даниэль Суарес («Тойота»)
7. Джимми Джонсон («Шевроле»)
8. Райан Блэйни («Форд»)
9. Кейси Кейн («Шевроле»)
10. Кайл Ларсон («Шевроле»)
NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 3106
2. Кайл Ларсон — 3072
3. Кевин Харвик — 3069
4. Чейз Эллиотт — 3059
5. Дэнни Хэмлин — 3056
6. Кайл Буш — 3055
7. Джимми Джонсон — 3051
8. Джейми Макмюррей — 3044
9. Мэтт Кенсет — 3043
10. Брэд Кезеловски — 3042
11. Райан Блэйни — 3039
12. Рикки Стенхаус-младший — 3034