До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт

9 октября 2017, понедельник. 09:19 Авто

В Шарлотт состоялась очередная гонка чемпионата NASCAR Cup, победу в которой одержал Мартин Труэкс-младший, забронировав себе место в следующем раунде Чейза. Вторым финишировал Чейз Эллиотт, а замкнул тройку лидеров Кевин Харвик.

NASCAR Cup. Шарлотт. 8 октября. Гонка.
1. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
2. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
3. Кевин Харвик («Форд»)
4. Дэнни Хэмлин («Тойота»)
5. Джейми Макмюррей («Шевроле»)
6. Даниэль Суарес («Тойота»)
7. Джимми Джонсон («Шевроле»)
8. Райан Блэйни («Форд»)
9. Кейси Кейн («Шевроле»)
10. Кайл Ларсон («Шевроле»)

NASCAR Cup. Положение в личном зачёте
1. Мартин Труэкс-младший — 3106
2. Кайл Ларсон — 3072
3. Кевин Харвик — 3069
4. Чейз Эллиотт — 3059
5. Дэнни Хэмлин — 3056
6. Кайл Буш — 3055
7. Джимми Джонсон — 3051
8. Джейми Макмюррей — 3044
9. Мэтт Кенсет — 3043
10. Брэд Кезеловски — 3042
11. Райан Блэйни — 3039
12. Рикки Стенхаус-младший — 3034

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
NASCAR
Новости. Авто
9 октября 2017, понедельник
09:19 Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт
00:55 Вольф: в двигателе Хэмилтона нет неисправностей
00:30 На брифинге обсудили ремни безопасности Хэмилтона
8 октября 2017, воскресенье
23:44 В «Хонде» не настаивают на участии Гасли в «Супер Формуле»
22:12 Стрельникова: Маркелов вёл себя в борьбе умно и зрело
21:02 Чемпион IndyCar может заменить Гасли на Гран-при США
20:09 Алонсо: мне не повезло в борьбе с Массой
19:14 Майкл Баффер станет ведущим Гран-при США
18:07 Маркелов: подарил себе шанс закончить сезон на втором месте
17:14 Марко: лучше бы Масса сошёл
16:15 Маркелов выиграл вторую гонку Формулы-2 в Испании
16:03 Палмер: не факт, что это была моя последняя гонка в Формуле-1
15:10 Мик выиграл Ралли Испании, Ожье — второй
14:24 Боттас: старался помочь победить Хэмилтону
14:10 Хюлькенберг: неприятно упускать хорошую возможность набрать очки
14:09 Райкконен: технические проблемы возникают у «Феррари» буквально из ниоткуда
13:45 Гонщики-самураи и Хэмилтон на коленях перед болидом. Фотообзор Гран-при Японии
13:41 Арривабене: «Феррари» продолжит борьбу с ещё большей решительностью
13:13 Гасли: не знаю, что будет через две недели, буду ждать встречи с Марко
13:01 Риккардо записал свои кривляния на смартфон Хэмилтона
13:00 Тост: темп «Торо Россо» не соответствовал нашим ожиданиям
12:57 Палмер: мне не хватило одного круга, чтобы финишировать десятым
12:52 Формула-2. Испания. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
12:38 Гасли: я разочарован, «Торо Россо» не хватало темпа
12:37 Алонсо получил выговор и два штрафных очка за игнорирование синих флагов
12:34 Масса остался недоволен скоростью «Уильямса» в Японии
12:32 Феттель сошёл в гонке Гран-при Японии из-за неисправной свечи зажигания
12:20 Сайнс: благодаря «Торо Россо» я намного конкурентоспособней, чем в 2015 году
12:09 Магнуссен: думаю, что в Японии «Хаас» выжал максимум из своего потенциала
12:08 Перес: мог обогнать Окона, но следовал командным инструкциям
12:07 Грожан: если бы не застрял за Магнуссеном, мог побороться с «Форс Индия»
11:50 Окон: было весело побороться за первые места
11:38 Хорнер: очень сомневаюсь, что Хэмилтон теперь упустит титул
11:14 Росберг: проблемы «Феррари» нельзя назвать невезением, это нехватка надёжности
11:12 Ферстаппен: на месте Боттаса я бы ещё сильнее сдерживал меня
10:56 Хэмилтон: я бы не стал говорить, что я в шаге от титула
10:55 Феттель получил выговор за пропуск национального гимна перед Гран-при Японии
10:46 Вольф: невезение «Феррари» просто невероятно
10:41 Мик продолжает лидировать на Ралли Испании после 16 СУ, Нёвиль сошёл
10:29 Риккардо: под конец гонки чувствовался прессинг со стороны Боттаса
10:21 Ферстаппен: у «Ред Булл» был отличный темп
10:12 Хэмилтон: мог только мечтать о таком отрыве в чемпионате
09:50 Масса: если «Уильямс» будет действовать профессионально, то сохранит состав
09:50 Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии
09:44 Отрыв Хэмилтона от Феттеля в общем зачёте достиг 59 очков
Все новости RSS
Партнерский контент