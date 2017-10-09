Мик: «Ситроен» провёл исключительный уик-энд в Испании

Пилот «Ситроена» Крис Мик прокомментировал свою победу на WRC Ралли Испании.



«Это был исключительный уик-энд. Не важно, сколько раз тебя сбивают с ног, важно, сколько раз ты поднимаешься. В моей карьере мне пришлось подниматься несколько раз. Но мы всегда знали, что C3 WRC хорош на асфальте, поэтому мы сохраняли хорошую позицию в пятницу, а потом поднажали.



Во многом этой команде не хватало уверенности. Часть проблем была связана с моими ошибками, но некоторые проблемы были связаны с тем, что мы были не так уверены, как должны были. Но теперь у нас есть уверенность и спокойствие. В уик-энд C3 WRC был исключительным», — цитирует Мика его официальный сайт.