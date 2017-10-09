Боттас: я понимаю решение «Мерседеса» об обмене позициями с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что с пониманием относится к приказу команды пропустить вперёд своего напарника Льюиса Хэмилтона по ходу гонки Гран-при Японии. Финн помог товарищу по команде в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», вклинившись между ними на одном из отрезков гонки.



«Для меня в этой ситуации не было много дискуссий, возможно, внутри команды их было больше. Мне просто сказали, когда это нужно сделать, и я полностью понял ситуацию.



Когда я позволил Льюису пройти меня и вклинился между ним и Максом, я наверняка потерял немного времени в гонке, и это немного испортило её. Но очевидно, что это было хорошо для нас как команды.



Главное расстройство для меня — это то, что отрыв Льюиса очень большой. Очевидно, что для него это хорошо, но для меня эта ситуация была не идеальна… Единственный позитивный момент состоит в том, что я стал ближе ко второму месту. Если дело доходит до борьбы за второе и третье места, то очевидно, что второе лучше», — цитирует Боттаса ESPN.