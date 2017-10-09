Вольф: в текущем сезоне у Хэмилтона нет слабых мест

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что лидирующий в личном зачёте Льюис Хэмилтон безупречно проводит текущий сезон.



«Вдохновляет то, как пилоты развиваются, как они смотрят на свои слабые места и пытаются устранить их, работая над собой как за рулём болида, так и вне его.



За зиму Льюис проанализировал, что пошло не так(в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»), и вернулся совершенно другим человеком. С тех пор не было ни минуты, когда бы мы увидели какую-то слабость», — цитирует Вольфа Sky Sports.