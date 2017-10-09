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Масса: в следующем сезоне «Уильямс» сможет побороться с «Форс Индия»

9 октября 2017, понедельник. 14:45 Авто

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса уверен, что в следующем сезоне его команда сможет навязать борьбу «Форс Индия» в Кубке конструкторов. Бразильский гонщик отметил, что в команде поняли суть проблем с болидом и готовы исправить их в следующем сезоне. В текущем сезоне «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов, на 81 очко отставая от «Форс Индия» и на 14 баллов опережая «Торо Россо».

«Стоит забыть о возможности побороться с «Форс Индия» в этом году. Они лучше нас, это было видно по Гран-при Японии, где их машина была очень конкурентоспособна. В следующем сезоне «Уильямс» сможет соперничать с «Форс Индия», возможно, в список соперников добавится «Рено». У них сильный коллектив, я ожидаю, что они добьются прогресса. Думаю, «Макларен» тоже подтянется к лидерам.

Говоря откровенно, было бы неплохо, если бы новая стратегия развития, запланированная на следующий сезон, была введена два или три года назад. Радует хотя бы то, что мы поняли суть наших проблем. В прошлом году мы вообще не понимали, что происходит», — приводит слова Массы Motorsport-Total.

Источник: Motorsport-Total.com Сообщить об ошибке
Теги
Уильямс Форс Индия Фелипе Масса
Новости. Авто
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