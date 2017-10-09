«Торо Россо»: пока рано утверждать, что Квят и Гасли будут гоняться в 2018 году

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что решение о составе пилотов на следующий сезон пока не принято.



После ухода Карлоса Сайнса-младшего в «Рено» на Гран-при США за руль болида «Торо Россо» вернётся Даниил Квят, которого ранее в команде заменил Пьер Гасли. Сам Гасли, вероятно, пропустит гонку в Остине, однако вернётся за руль машины итальянской команды в оставшихся гонках сезона.



«Вопрос о составе пилотов на следующий сезон остаётся открытым. У нас есть время, так что посмотрим. «Ред Булл» нет надобности торопиться с решением. Посмотрим, что произойдёт в Остине. Больше мне нечего сказать.



Варианты есть всегда, но вопрос состоит в том, придерживаемся мы своей философии или нет. «Торо Россо» всегда предоставлял места пилотам молодёжной программы «Ред Булл». В конечном счёте решение о составе пилотов принимает «Ред Булл», — цитирует Тоста Autosport.