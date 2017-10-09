Маркьонне: «Феррари» ещё не проиграла сезон

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне подчеркнул, что для итальянской команды борьба в текущем сезоне ещё не закончена. После Гран-при Японии Себастьян Феттель проигрывает лидеру чемпионата Льюису Хэмилтону 59 очков.



«Мы ещё не проиграли сезон. У нас есть время, чтобы догнать соперников. Мы добились серьёзного прогресса в работе с машиной и сейчас находимся на том же уровне, что и «Мерседес». На этапе в Японии машину стоимостью несколько миллионов евро остановила свеча зажигания, цена которой 59 евро. Но мы не сдаёмся», — цитирует Маркьонне ANSA.