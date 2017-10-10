Браун: я сочувствую «Феррари»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что сочувствует «Феррари» в связи с последними неудачами, и дал совет команде сохранять спокойствие в непростое для себя время.



«Азиатская часть сезона обернулась для «Феррари» настоящим кошмаром. Я понимаю, насколько трудно видеть такие механические поломки команде, когда работа многих сотрудников проходит даром. Я сочувствую «Феррари». В такой ситуации могут полететь головы, но команде нужно сохранять спокойствие и концентрацию на своих целях», — цитирует Брауна Autosport.