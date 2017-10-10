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Хасегава: «Хонда» продолжит бороться до конца сезона

10 октября 2017, вторник. 10:38 Авто

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава прокомментировал не слишком удачно сложившийся для японского производителя и «Макларена» Гран-при Японии.

«Было неутешительно, что мы не смогли финишировать в очках в нашем последнем домашнем Гран-при как «Макларен»-«Хонда»… Это наша домашняя гонка. Поэтому у нас, очевидно, очень особенное отношение к ней.

Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые оказали нам поддержку, а также команде, неустанно работавшей на протяжении всего уик-энда. Это большое разочарование, что она не была вознаграждена за свою тяжёлую работу очками. Но у нас осталось ещё четыре гонки до конца сезона, и мы продолжим бороться до конца», — цитирует Хасегаву пресс-служба «Хонды».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Хонда Ф-1 Формула-1 Гран-при Японии
Новости. Авто
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