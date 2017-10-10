Руководство Ф-1 нацелилось на проведение уличной гонки в Нидерландах

Руководство Формулы-1 ведёт переговоры о возможном возвращении в календарь чемпионата Гран-при Нидерландов. Коммерческий директор Ф-1 Шон Братчес недавно посетил Нидерланды для проведения переговоров с местными представителями. Хотя ранее считалось, что голландскую гонку может принять стационарный автодром «Зандворт», источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Братчес строит более амбициозные планы. Руководство Ф-1 нацелилось на проведение уличной гонки в Амстердаме или Роттердаме.



«Уличные гонки всегда получаются весёлыми, на них всегда собирается большая толпа и царит отличная атмосфера. Очевидно, что огромная поддержка Макса Ферстаппена в Нидерландах означает, что это страна, на которой нужно остановить свой взор. Можно только представить, насколько огромным будет это событие», — отметил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.