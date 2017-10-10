Пэдди Хопкирк — фаворит на место нового президента BDRC

Британский гоночный клуб (BDRC), которому принадлежит трасса «Сильверстоун», на следующей неделе изберёт нового президента организации. Фаворитом на место, которое сейчас занимает Дерек Уорвик, является победитель Ралли Монте-Карло Пэдди Хопкирк. На следующей неделе состоится ежегодное общее собрание членов клуба, на котором и состоится голосование.



«После решения Дерека Уорвика, который больше не желает рассматриваться в качестве кандидата на меcто президента, Пэдди Хопкирк отметил, что будет рад занять эту должность… Он обладает единодушной поддержкой совета BDRC», — сообщил известный журналист Кристиан Силт, слова которого приводит Pitpass.