Риккардо: Феттель очень суеверен, постоянно носит амулет на удачу

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал об интересных особенностях своего бывшего напарника Себастьяна Феттеля и нынешнего товарища по команде Макса Ферстаппена.



«Себ довольно суеверен. У него есть счастливый амулет, который он носит в своём костюме или ботинках, точно не могу вспомнить. А Макс… это довольно забавно. На воскресных брифингах по стратегии он сидит, опустив голову на стол. Если не знать его получше, то можно поклясться, что он спит. Ты на 100% знаешь, что он всё слушает, но со стороны это выглядит не так», — цитирует Риккардо официальный сайт «Ред Булл».



Также австралиец рассказал, с кем из известных людей его путали: «Однажды меня перепутали с Адамом Сэндлером (голливудский актёр). Серьёзно. Также однажды путали с ведущим телешоу Saved By The Bell. А в Ф-1 меня постоянно путали с Себастьеном Буэми. Когда я был резервистом в «Торо Россо», люди часто давали мне его фото, чтобы я оставил автограф».