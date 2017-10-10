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Фёдоров рассказал о победе на Кубке чемпионов RDS

10 октября 2017, вторник. 15:17 Авто

Гонщик команды Tuning Factory Илья Фёдоров прокомментировал собственную победу на Кубке чемпионов RDS—2017 на «Сочи Автодроме».

«Я начал тренировки на «Сочи Автодроме» в четверг. В квалификации занял шестое место. Машина показала себя нормально, я лишь немного покрутил схождение и развал. Правда, автомобиль немного не попадал в редукцию, так что в ночь перед парными заездами мы поменяли редуктор на более короткий, чтобы можно было ехать без переключения. Трасса, по сравнению с конфигурацией на этапе чемпионата этого года, была немного изменена. Были старт-разгон-постановка, как на этапе, прошедшем летом здесь, в Сочи, а потом после перекладки и второго клипа был разворот на 180 градусов и возврат обратно. То есть трасса стала в два раза длиннее.

В парных получился не полный топ-32, и я автоматически проходил в топ-16, где меня ждал Alex D. В заездах с ним я победил. Он ошибся, когда ехал первым, его затащило во внутрь — видимо, был небольшой передержак.
Следующим моим соперником, уже в топ-8, стал Павел Бусыгин. Вторым номером я проехал за ним вполне неплохо, а когда он ехал за мной вторым номером, то допустил «напрыг» на мой автомобиль, после перекладки после второго клипа.

В топ-4 я ехал с Иваном Никулиным. Заезды получились хорошие. Победу отдали мне. В финале я встретился с Федерико Шерифо, и я тоже победил, заняв по итогам первое место в Кубке чемпионов! Наш коллектив занял первое место в командном зачёте!» — приводит слова Фёдорова группа Tuning Factory в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Авто
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