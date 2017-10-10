Феттель: конечно, положение в чемпионате теперь сложнее

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признаёт, что сход в гонке Гран-при Японии осложнил его положение в чемпионате, однако не намерен сдаваться.



«Конечно, теперь положение в чемпионате стало сложнее. И сход в гонке явно не помогает. Я также сказал ребятам, чтобы они вернулись домой и отдохнули, потому что это была тяжёлая неделя с большим количеством перемен.



Мы вернёмся с лучшим пакетом, чтобы выступить лучше в оставшихся гонках, а там посмотрим, как всё сложится. В целом я считаю, что команда движется в правильном направлении.



Мы улучшаемся от гонки к гонке, и есть позитивные аспекты. Но, конечно, сейчас тяжело увидеть много позитивных моментов», — цитирует Феттеля Checkered Flag.