100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маркес: продолжу выкладываться на 100% в каждом из оставшихся Гран-при

10 октября 2017, вторник. 16:28 Авто

Пилот «Хонды» Марк Маркес дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии MotoGP.

«В этом сезоне осталось четыре Гран-при, и мы должны выложиться на 100% в каждом. Эти гонки всегда были сложными из-за смены часовых поясов, а учитывая столь плотную борьбу в чемпионате, в этом году будет ещё тяжелее.

Для меня самое главное, что, начиная с гонки в Монтмело, я всегда был на подиуме, за исключением этапа в Сильверстоуне. Мы хорошо справляемся с пилотированием в различных условиях и на различных типах трасс, что придаёт нам уверенности и показывает, что мы находимся на хорошем уровне.

У меня есть хорошие воспоминания о Японии, потому что я победил там в прошлом году и дважды праздновал там чемпионство. Но каждый сезон — это новая история.

Условия в Мотеги могут варьироваться очень сильно, так что нам придётся много работать с настройками, чтобы найти хороший компромисс для агрессивного ускорения и торможения», — цитирует Маркеса пресс-служба «Хонды».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
10 октября 2017, вторник
17:00 Брагин: моя победа в «Туринге» не стала внезапной
16:57 Клэр Уильямс родила мальчика
16:28 Маркес: продолжу выкладываться на 100% в каждом из оставшихся Гран-при
16:00 На Russian Motorsport Forum приедут руководители «Дакара» и TCR
15:20 Феттель: конечно, положение в чемпионате теперь сложнее
15:17 Фёдоров рассказал о победе на Кубке чемпионов RDS
14:37 Росберг: Алонсо сам виноват в том, что выбирал неправильные команды
13:32 Риккардо: Феттель очень суеверен, постоянно носит амулет на удачу
13:00 31 октября будет представлен новый моторный регламент Ф-1
12:27 Пэдди Хопкирк — фаворит на место нового президента BDRC
11:53 Маркьонне: «Феррари» была наказана за игнорирование контроля качества
11:02 Руководство Ф-1 нацелилось на проведение уличной гонки в Нидерландах
10:38 Хасегава: «Хонда» продолжит бороться до конца сезона
10:05 Брандл: на равных болидах противостояние Хэмилтон — Ферстаппен будет эпичным
10:01 Ферстаппен: не ожидал, что «Ред Булл» будет так силён
00:26 Браун: я сочувствую «Феррари»
9 октября 2017, понедельник
23:30 Росберг: после эфира на Sky меня прозвали «Наверное»
22:32 Росберг: участие Кубицы в ГП США в составе «Торо Россо» только навредит
21:46 Вильнёв: Феттель и Райкконен — лучшая пара пилотов в пелотоне
20:41 Росберг: Боттас зря распространяется о своих проблемах
20:02 На болиде Хэмилтона могли возникнуть те же проблемы, что и у Феттеля
19:25 «Ред Булл» намерен сохранить Ферстаппена и Риккардо в составе до 2020 года
19:17 Маркьонне: «Феррари» ещё не проиграла сезон
18:58 Боттас: весь сезон не могу справиться с «суперсофтом»
17:25 Хасегава: ФИА противоречит сама себе
16:25 «Торо Россо»: пока рано утверждать, что Квят и Гасли будут гоняться в 2018 году
15:46 Хэмилтон: дети? Мне даже на моих собак времени не хватает
15:42 Хюлькенберг: болид «Рено» недостаточно надёжен
15:41 Марко: до вторника решим, кто будет пилотировать второй болид «Торо Россо» в США
15:25 Хорнер: сжигание четырёх литров масла по ходу гонки неприемлемо
15:13 Сайнс: мне потребуется время, чтобы привыкнуть к новой машине
14:45 Масса: в следующем сезоне «Уильямс» сможет побороться с «Форс Индия»
14:34 Сироткин предложил «Торо Россо» свою кандидатуру на сезон-2018
14:19 Марко: слухи о возможном уходе Ферстаппена меня не беспокоят
13:25 Марко: не трагично, если в Остине вместо Гасли выступит другой гонщик
12:59 Вольф: в текущем сезоне у Хэмилтона нет слабых мест
12:45 Арривабене: никто в команде не виноват в сходе Феттеля
11:35 Боттас: я понимаю решение «Мерседеса» об обмене позициями с Хэмилтоном
11:05 Палмер: Абитебуль дал понять, что желает видеть Сайнса в «Рено» уже в этом году
10:31 Мик: «Ситроен» провёл исключительный уик-энд в Испании
09:19 Мартин Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Шарлотт
00:55 Вольф: в двигателе Хэмилтона нет неисправностей
00:30 На брифинге обсудили ремни безопасности Хэмилтона
8 октября 2017, воскресенье
23:44 В «Хонде» не настаивают на участии Гасли в «Супер Формуле»
22:12 Стрельникова: Маркелов вёл себя в борьбе умно и зрело
Все новости RSS
Партнерский контент