Маркес: продолжу выкладываться на 100% в каждом из оставшихся Гран-при

Пилот «Хонды» Марк Маркес дал комментарий к предстоящему Гран-при Японии MotoGP.



«В этом сезоне осталось четыре Гран-при, и мы должны выложиться на 100% в каждом. Эти гонки всегда были сложными из-за смены часовых поясов, а учитывая столь плотную борьбу в чемпионате, в этом году будет ещё тяжелее.



Для меня самое главное, что, начиная с гонки в Монтмело, я всегда был на подиуме, за исключением этапа в Сильверстоуне. Мы хорошо справляемся с пилотированием в различных условиях и на различных типах трасс, что придаёт нам уверенности и показывает, что мы находимся на хорошем уровне.



У меня есть хорошие воспоминания о Японии, потому что я победил там в прошлом году и дважды праздновал там чемпионство. Но каждый сезон — это новая история.



Условия в Мотеги могут варьироваться очень сильно, так что нам придётся много работать с настройками, чтобы найти хороший компромисс для агрессивного ускорения и торможения», — цитирует Маркеса пресс-служба «Хонды».