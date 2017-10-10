Клэр Уильямс родила мальчика

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс стала мамой. 11 октября она родила сына, которому дали имя Натаниэль. Команда уже поздравила Клэр и её возлюбленного Марка с пополнением в семье.



«Поздравляем Клэр и Марка! Мы рады объявить о рождении Натаниэля Луиса Харриса. Мальчик родился в 10:30 утра (по местному времени)», — сообщается в «твиттере» команды.



В апреле этого года было официально объявлено, что Клэр беременна и ожидает рождения ребёнка в октябре. Тогда же сообщалось, что часть своих полномочий она может передать Падди Лоу, занимающему пост технического директора.