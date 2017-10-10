Брагин: моя победа в «Туринге» не стала внезапной

Чемпион России в классе «Туринг», гонщик команды «ТАИФ Моторспорт» Дмитрий Брагин подвёл итоги сезона-2017 СМП РСКГ.



«В классе «Туринг» по сравнению с прошлым годом стало гораздо интереснее – и в плане борьбы в гонке, и в плане тактической борьбы, независимой от чистой скорости. В нашем зачёте сильно выросла конкуренция, поэтому победа втройне приятнее. Конечно, серьёзными соперниками были команды LUKOIL Racing и LADA Sport ROSNEFT, но сбрасывать со счетов нельзя никого и никогда. Все растут, прогрессируют, и очень приятно, когда новички врываются в борьбу за высшие места. Это говорит о высоком уровне соревнований.



Все мы работаем на высший результат, поэтому моя победа не стала внезапной. Да, по ходу сезона из-за гандикапов ситуация постоянно менялась, но я её контролировал. Жаль, что не удалось выиграть финальный этап, но я заработал достаточно очков, чтобы защитить чемпионский титул.



Сейчас возьму семейный отпуск, а зимой вернусь на гоночные трассы: мы планируем участие в чемпионате Татарстана по трековым гонкам и в отдельных этапах чемпионата России по треку. Следующий летний сезон планирую провести снова в СМП РСКГ, подробнее сказать пока не могу», — приводит слова Брагина пресс-служба чемпионата.