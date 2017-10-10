Хорнер объяснил прогресс «Ред Булл» на протяжении уик-энда

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением относительно того, что стало причиной прибавки темпа австрийской команды в гонке Гран-при Японии, после не совсем убедительной квалификации.

«Мы использовали тот же режим мотора, что и в квалификации. Это достаточно большая разница. Этот трек чувствителен к мощности двигателя, учитывая то, какая часть круга проходится с полным газом. На выходе из таких поворотов, как 130R, мы теряли время. Принимая во внимание, что очень большая часть первого сектора проходится на полном газу, мы проигрывали много времени.

Вместе с тем наше шасси было сильно на протяжении всего уик-энда, а «Мерседес» и «Феррари» в гонке уже не могли использовать режим повышенной мощности", — приводит слова Хорнера Autosport.