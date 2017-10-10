«Хаас» рассчитывает обогнать «Торо Россо» в Кубке конструкторов

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал перестановки в составе «Рено» и «Торо Россо», высказав мнение, что они могут помочь его команде с точки зрения борбы за более высокие места в Кубке конструкторов.

«Надеюсь, что это нам поможет. Сайнс хороший пилот, и он набрал практически все очки „Торо Россо“. Конечно, я не уверен, что мы удержим и седьмое место, но мы постараемся. Мы тяжело работаем, и мы приблизились к „Торо Россо“.

На мой взгляд, битва ещё не завершена, она только начинается. Конечно, это непросто, и я бы предпочёл, чтобы мы сейчас их опережали, а не преследовали. Как бы то ни было, эта борьба будет интересной для фанатов», — цитирует Штайнера Autosport.

После 16 этапов чемпионата «Хаас» занимает седьмое место в чемпионате, имея в активе 43 очка. У идущего на шестой позиции «Торо Россо» 52 очка. «Рено» отстаёт от «Хааса» всего на одно очко.