Марко не рассматривает Буэми в роли замены Сайнса в «Торо Россо» на сезон-2018

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что бывший пилот команды «Торо Россо» Себастьен Буэми может не рассчитывать на возвращение в эту команду на постоянной основе после ухода Карлоса Сайнса.

«Даже если „Тойота“ покинет „Ле-Ман“, договориться с Буэми на следующий сезон будет сложно из-за „Хонды“. Конкуренция между японскими командами очень велика», — приводит слова Марко GrandPrix.

На данный момент Себастьен Буэми рассматривается как один из кандидатов на место в «Торо Россо» на Гран-при США.