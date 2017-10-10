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Марко не рассматривает Буэми в роли замены Сайнса в «Торо Россо» на сезон-2018

10 октября 2017, вторник. 23:11 Авто

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что бывший пилот команды «Торо Россо» Себастьен Буэми может не рассчитывать на возвращение в эту команду на постоянной основе после ухода Карлоса Сайнса.

«Даже если „Тойота“ покинет „Ле-Ман“, договориться с Буэми на следующий сезон будет сложно из-за „Хонды“. Конкуренция между японскими командами очень велика», — приводит слова Марко GrandPrix.

На данный момент Себастьен Буэми рассматривается как один из кандидатов на место в «Торо Россо» на Гран-при США.

Источник: GrandPrix Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Себастьен Буэми Хельмут Марко
Новости. Авто
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