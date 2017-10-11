Нёвиль: надежды на титул больше нет

В минувший уик-энд в WRC состоялся этап Ралли Испании. Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль вынужден был завершить его преждевременно и тем самым отпустил лидера общего зачёта Себастьена Ожье ещё дальше. Теперь расстояние между ними равняется 38 очкам. Принимая во внимание, что оставшийся максимум, который может заработать бельгиец равен 60 очкам, он признаёт, что о шансах на титул можно позабыть.

«Да, надежды на титул больше нет, но это тоже часть спорта. Мы попробовали сделать всё, чтобы вернуться в борьбу. Нам не повезло, но это часть ралли. В предыдущие годы мы переживали много взлётов и падений и как принято, мы должны переживать победы и поражения вместе. Теперь нам нужно завершить сезон с хорошим результатом», — цитирует Нёвиля Autosport.